Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
يرقص الناس أثناء استمتاعهم بحفل نوفا هيلينغ في تل أبيب، إسرائيل، الخميس، 14 أغسطس 2025
No Comment

فيديو. الناجون يجتمعون في تل أبيب لتكريم ضحايا هجوم حماس على مهرجان نوفا

آخر تحديث:

تجمع آلاف الأشخاص، بينهم ناجون، في تل أبيب لحضور حفل "نوفا للشفاء"، الذي أُقيم تذكارًا لضحايا الهجوم الذي نفذته حماس على مهرجان الموسيقى "نوفا" في 7 أكتوبر 2023.

أسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 300 من رواد مهرجان موسيقي، في إطار توغل أوسع راح ضحيته 1200 شخص، إلى جانب اختطاف 251 آخرين.

وأوضح المنظمون أن الحدث يهدف إلى تكريم الضحايا وتعزيز الشفاء المجتمعي، حيث أكد المنتج أوفير أمير أن "الرقص والموسيقى وسيلة جماعية للشفاء".

في المقابل، أفادت وزارة الصحة في غزة بأن الحملة العسكرية الإسرائيلية أسفرت عن مقتل أكثر من 61700 فلسطيني. وتتزايد الضغوط الدولية على إسرائيل، في ظل تحذيرات من وكالة الأمن الغذائي التابعة للأمم المتحدة من أن "أسوأ سيناريو للمجاعة" بات واقعًا في قطاع غزة.

اخترنا لك

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
عرض جميع المقالات حول nocomment عرض جميع المقالات حول europe-today عرض جميع المقالات حول the-ring عرض جميع المقالات حول the-cube عرض جميع المقالات حول europe-in-motion عرض جميع المقالات حول 12-minutes-with
اعلان
اعلان