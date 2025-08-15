فيديو. الناجون يجتمعون في تل أبيب لتكريم ضحايا هجوم حماس على مهرجان نوفا

أسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 300 من رواد مهرجان موسيقي، في إطار توغل أوسع راح ضحيته 1200 شخص، إلى جانب اختطاف 251 آخرين.

وأوضح المنظمون أن الحدث يهدف إلى تكريم الضحايا وتعزيز الشفاء المجتمعي، حيث أكد المنتج أوفير أمير أن "الرقص والموسيقى وسيلة جماعية للشفاء".

في المقابل، أفادت وزارة الصحة في غزة بأن الحملة العسكرية الإسرائيلية أسفرت عن مقتل أكثر من 61700 فلسطيني. وتتزايد الضغوط الدولية على إسرائيل، في ظل تحذيرات من وكالة الأمن الغذائي التابعة للأمم المتحدة من أن "أسوأ سيناريو للمجاعة" بات واقعًا في قطاع غزة.