فيديو. الزوار يصطفون أمام "اللوفر" المغلق بعد سرقة جريئة هزّت المتحف الأشهر في العالم

تمت السرقة خلال دقائق قليلة صباح الأحد، إذ استخدم اللصوص رافعة سلة لتسلّق واجهة المبنى، وحطّموا إحدى النوافذ، ثم كسروا صناديق العرض قبل أن يفرّوا بعدة قطع ثمينة. ووقعت العملية بعد نحو نصف ساعة من فتح المتحف أبوابه للزوار، بينما كان الزوار لا يزالون في القاعات.

اعلان اعلان

وذكرت السلطات الفرنسية أن السرقة حدثت على بُعد مسافة قصيرة من لوحة "الموناليزا" للفنان ليوناردو دافنشي، ووصفتها بأنها "عملية احترافية" استغرقت أربع دقائق فقط. وتم العثور لاحقًا على أحد الأغراض المسروقة – تاج إمبراطوري مرصّع بالزمرد يعود للإمبراطورة أوجيني ويزيّنه أكثر من 1300 ماسة – خارج المتحف وقد تعرّض للتلف.

أعادت هذه الحادثة إلى الواجهة المخاوف بشأن الأمن في المتحف الأكثر زيارة في العالم، وسط شكاوى متكررة من الموظفين حول الاكتظاظ ونقص الكوادر.

صباح الاثنين، احتشد الزوار المتفائلون أمام الهرم الزجاجي الأيقوني للّوفر رغم الحواجز الأمنية وإغلاق المداخل. وأعلن مسؤولو المتحف أن الموقع سيظل مغلقًا حتى إشعار آخر دون تحديد موعد لإعادة فتحه. في الوقت نفسه، أغلق عناصر الشرطة الشوارع القريبة على ضفاف نهر السين، فيما واصل فريق التحقيق الجنائي عمله في واحدة من أكثر سرقات الفن جرأة في التاريخ الفرنسي الحديث.