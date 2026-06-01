Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Earth
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
مواطنون كينيون يتظاهرون ضد مركز حجر صحي لفيروس إيبولا في مدينة نانيوكي في كينيا، في الأول من يونيو 2026
No Comment

فيديو. متظاهرون في كينيا يعارضون مركز حجر صحي لفيروس إيبولا

آخر تحديث:

تظاهر مئات الأشخاص في نانيوكي احتجاجا على إنشاء مركز عزل مخطط لمرض إيبولا، بينما علّقت المحكمة العليا في كينيا المشروع مؤقتا بانتظار مراجعته.

تجمع مئات الشبان خارج قاعدة لايكيبيا الجوية في نانيوكي يوم الاثنين احتجاجا على خطط لإنشاء مركز حجر صحي لفيروس إيبولا في كينيا (المصدر باللغة الإنجليزية) للأشخاص الذين تعرضوا للفيروس في الخارج.

اعلان
اعلان

وسار المحتجون نحو بوابات القاعدة وهم يرددون شعارات ويعبرون عن مخاوفهم من قدرة البلاد على التعامل مع تفشيات محتملة للمرض.

وجاءت الاحتجاجات بعد أيام من قرار المحكمة العليا في كينيا تعليق المشروع ومنع استقبال أي مرضى أجانب إلى حين البت في طعن قضائي. وقد رفعت الدعوى جمعية المحامين في كينيا وهيئة رقابية دستورية، تجادلان بأن نظام الرعاية الصحية في كينيا لا يزال هشا إلى درجة لا تسمح باستضافة مثل هذا المرفق.

وقال مسؤولون أمريكيون إن المركز سيخصص لاستقبال أمريكيين تعرضوا لفيروس إيبولا في الخارج. لكن وزير الصحة الكيني أدان دوالي شدد على أن المنشأة ستخدم الجميع، وليس المواطنين الأمريكيين فقط. كما تعهدت واشنطن بتقديم 13,5 مليون دولار لتعزيز جاهزية كينيا لمواجهة إيبولا.

اخترنا لك

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
عرض جميع المقالات حول nocomment عرض جميع المقالات حول europe-today عرض جميع المقالات حول the-ring عرض جميع المقالات حول the-cube عرض جميع المقالات حول europe-in-motion عرض جميع المقالات حول 12-minutes-with
اعلان
اعلان