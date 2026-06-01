فيديو. متظاهرون في كينيا يعارضون مركز حجر صحي لفيروس إيبولا

تجمع مئات الشبان خارج قاعدة لايكيبيا الجوية في نانيوكي يوم الاثنين احتجاجا على خطط لإنشاء مركز حجر صحي لفيروس إيبولا في كينيا (المصدر باللغة الإنجليزية) للأشخاص الذين تعرضوا للفيروس في الخارج.

وسار المحتجون نحو بوابات القاعدة وهم يرددون شعارات ويعبرون عن مخاوفهم من قدرة البلاد على التعامل مع تفشيات محتملة للمرض.

وجاءت الاحتجاجات بعد أيام من قرار المحكمة العليا في كينيا تعليق المشروع ومنع استقبال أي مرضى أجانب إلى حين البت في طعن قضائي. وقد رفعت الدعوى جمعية المحامين في كينيا وهيئة رقابية دستورية، تجادلان بأن نظام الرعاية الصحية في كينيا لا يزال هشا إلى درجة لا تسمح باستضافة مثل هذا المرفق.

وقال مسؤولون أمريكيون إن المركز سيخصص لاستقبال أمريكيين تعرضوا لفيروس إيبولا في الخارج. لكن وزير الصحة الكيني أدان دوالي شدد على أن المنشأة ستخدم الجميع، وليس المواطنين الأمريكيين فقط. كما تعهدت واشنطن بتقديم 13,5 مليون دولار لتعزيز جاهزية كينيا لمواجهة إيبولا.