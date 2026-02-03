فيديو. فرح ودموع في غزة مع عودة فلسطينيين إلى القطاع بعد فتح معبر رفح

في مستشفى ناصر في خان يونس، انتظرت عائلات بقلق وصول أول الداخلين عبر معبر رفح، للقاء أقارب كانوا قد سافروا قبل عدة أشهر لتلقي العلاج الطبي. وقال مسؤولون مصريون إن من المتوقع مغادرة نحو 150 شخصا قطاع غزة ودخول نحو 50 آخرين في اليوم الأول، في ظل قيود مشددة مفروضة على الحركة.

ونقلت سيارات الإسعاف المرضى والمصابين إلى داخل مصر، حيث أجريت لهم فحوصات طبية قبل تحويلهم إلى المستشفيات المقصودة. ويُعد معبر رفح المنفذ الوحيد من غزة الذي لا يؤدي إلى إسرائيل، ما يجعله شريان حياة لعمليات الإجلاء الطبي ولم شمل العائلات.

وجاء هذا الفتح الجزئي بعد أيام من الغارات العنيفة وأشهر من الضغوط التي مارستها منظمات إنسانية. وكانت إسرائيل قد ربطت القرار بإعادة رفات ران غفيلي، آخر إسرائيلي كان محتجزا في غزة. وقد عُثر على جثمانه ودُفن الأسبوع الماضي.