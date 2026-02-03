Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
سيدة مسنة تعانق حفيدها بعد وصولها إلى خان يونس عبر معبر رفح
No Comment

فيديو. فرح ودموع في غزة مع عودة فلسطينيين إلى القطاع بعد فتح معبر رفح

آخر تحديث:

شهدت غزة لمّ شمل مؤثرًا مع إعادة الفتح الجزئي لمعبر رفح، ما أتاح إجلاءً طبيًا محدودًا وعودة بعض العائلات بعد أشهر طويلة من إغلاق المعبر في سياق الحرب الإسرائيلية على القطاع.

في مستشفى ناصر في خان يونس، انتظرت عائلات بقلق وصول أول الداخلين عبر معبر رفح، للقاء أقارب كانوا قد سافروا قبل عدة أشهر لتلقي العلاج الطبي. وقال مسؤولون مصريون إن من المتوقع مغادرة نحو 150 شخصا قطاع غزة ودخول نحو 50 آخرين في اليوم الأول، في ظل قيود مشددة مفروضة على الحركة.

ونقلت سيارات الإسعاف المرضى والمصابين إلى داخل مصر، حيث أجريت لهم فحوصات طبية قبل تحويلهم إلى المستشفيات المقصودة. ويُعد معبر رفح المنفذ الوحيد من غزة الذي لا يؤدي إلى إسرائيل، ما يجعله شريان حياة لعمليات الإجلاء الطبي ولم شمل العائلات.

وجاء هذا الفتح الجزئي بعد أيام من الغارات العنيفة وأشهر من الضغوط التي مارستها منظمات إنسانية. وكانت إسرائيل قد ربطت القرار بإعادة رفات ران غفيلي، آخر إسرائيلي كان محتجزا في غزة. وقد عُثر على جثمانه ودُفن الأسبوع الماضي.

اخترنا لك

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
عرض جميع المقالات حول nocomment عرض جميع المقالات حول europe-today عرض جميع المقالات حول the-ring عرض جميع المقالات حول the-cube عرض جميع المقالات حول europe-in-motion عرض جميع المقالات حول 12-minutes-with
اعلان
اعلان