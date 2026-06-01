الجيش الإسرائيلي يقتحم جامعة القدس ويُجري تحقيقات ميدانية مع الطلاب

رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض يلقي كلمة في جامعة القدس ببلدة أبو ديس قرب القدس، في 22 يونيو/حزيران 2009 حقوق النشر  AP Photo/Abbas Momani, Pool
بقلم: Ekbal Zein & يورونيوز
نشرت في
علمت صحيفة هآرتس العبرية، أن جنودًا إسرائيليين متمركزين عند حاجز في الضفة الغربية أخذوا أموالًا وبطاقات ائتمان من فلسطيني أوقفوه للتفتيش.

اقتحم الجيش الإسرائيلي، الاثنين، جامعة القدس الواقعة في بلدة أبو ديس جنوب شرق المدينة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقالت محافظة القدس إن جنودًا إسرائيليين دخلوا الحرم الجامعي وأجروا تحقيقات ميدانية مع عدد من الطلاب، قبل أن ينسحبوا من المكان. ولم تُسجل أي حالات اعتقال خلال عملية الاقتحام.

وجاء اقتحام الجامعة بعد ساعات من اعتقال القوات الإسرائيلية لأربعة فلسطينيين على حاجز "الزعيم" العسكري أثناء مرورهم عبره، بعد مزاعم بأنهم دخلوا المدينة دون تصاريح.

ويشهد هذا الحاجز إجراءات عسكرية مشددة وتفتيشًا متواصلًا للمركبات والمواطنين، مما يتسبب بأزمة مرورية، ضمن القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على حركة الفلسطينيين وتنقلهم.

وكانت صحيفة هآرتس العبرية، قد ذكرت قبل أيام أن جنودًا إسرائيليين متمركزين عند حاجز في الضفة الغربية أخذوا أموالًا وبطاقات ائتمان من فلسطيني أوقفوه للتفتيش.

ويأتي ذلك في ظل تصعيد متواصل تشهده الضفة الغربية، بما فيها القدس التي نفّذ فيها أكثر من 200 عملية هدم منذ بدء العام، إلى جانب تصاعد اعتداءات المستوطنين، وذلك منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وكان مئات المستوطنين المتطرفين قد اقتحموا، أمس، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة. ودخلوا على شكل مجموعات إلى المنطقة، ووصلوا إلى قبة الصخرة، حيث رفعوا الأعلام الإسرائيلية، وأدوا طقوسًا تلمودية، ونفذوا جولات وُصفت بـ"الاستفزازية" في باحات المسجد، ورددوا النشيد الإسرائيلي الرسمي.

