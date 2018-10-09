إندونيسيا تأمر عمال الإغاثة الأجانب المتدخلين بعيد الزلزال بمغادرة البلاد

أمرت إندونيسيا عاملي الإغاثة الأجانب المستقلين بمغادرة منطقة الزلزال، وقالت إنه يجب على الوكالات الأجنبية أن تسحب عامليها من منطقة الكارثة على جزيرة سولاويسي. فقد صرح متحدث لإحدى المنظمات الإنسانية الدولية لصحيفة الغارديان قائلا إن السلطات الاندونيسية تفضل الاعتماد على المنظمات المحلية، وذلك في وقت أوشكت فيه عمليات البحث عن نحو 5 آلاف مفقود على الانتهاء.

وكانت إندونيسيا قبلت مساعدة من الخارج لمواجهة آثار زلزال بلغت قوته 7.5 درجة، وأمواج مد بحري عاتية اجتاحت الساحل الغربي لجزيرة سولاويسي في 28 سبتمبر أيلول، ما أدى إلى موت 1948 شخصا على الأقل.