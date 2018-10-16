2018 تتجه لتكون السنة الرابعة الأكثر حرارة التي تسجل على الإطلاق

سجل شهر أيلول/ سبتمبر 2018 درجات حرارة مرتفعة جعلته يتبوأ المركز الخامس من بين الأشهر الأكثر حرارة في السنوات السابقة، كما يتجه العالم حالياً لتسجيل رابع أدفأ سنة في العالم بحسب بيانات جديدة لوكالة ناسا.
وفقاً لجافين شميت، مدير معهد غودارد للدراسات الفضائية في نيويورك التابع لوكالة ناسا، فمن المرجح أن يكون عام 2018 هو رابع عام على التوالي حيث سيبلغ متوسط درجة الحرارة 1 درجة مئوية فوق متوسط القرن التاسع عشر.
وحذر تقرير مناخي حديث من الأمم المتحدة من عواقب وخيمة إذا لم يقتصر ارتفاع درجة حرارة الأرض على 1.5 درجة مئوية فوق المتوسط، مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة.
فخلال شهر أيلول/ سبتمبر، كانت الولايات المتحدة الشرقية أكثر دفئًا من متوسط درجات الحرارة، كذلك كانت أوروبا والقطب الشمالي الروسي وألاسكا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وأستراليا.
في حين كانت النقاط الأكثر برودة خلال أيلول في شمال غرب كندا، وأجزاء من شمال المحيط الأطلسي بالقرب من غرينلاند، وشمال شرق القارة القطبية الجنوبية.
واستنادًا إلى بيانات من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، والتي تتابع درجات الحرارة العالمية، فإن السنوات الخمسة الأكثر دفئًا في السجل العالمي سجلت بداية من 2010، في حين أن السنوات العشرة الأكثر دفئًا على الإطلاق بدء تسجيلها منذ عام 1998.
ومع تطور ظاهرة النينو في المحيط الهادئ الاستوائي، من المرجح أن يكون 2019 أكثر دفئاً من عام 2018، لأن هذه الظاهرة تميل إلى نقل المزيد من الحرارة من المحيطات إلى الغلاف الجوي.
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وفي الوقت الذي توصل فيه المجتمع العلمي إلى أن انبعاثات غازات الدفيئة التي يسببها الإنسان هي وراء اتجاه الاحترار الحاد الذي شهدته العقود الأخيرة، وأن الخفض الحاد لهذه الانبعاثات يمكن أن يعكس هذا التدهور، تحذر الأمم المتحدة أيضاً من أن الأهداف الرئيسية لمواجهة هذه الأزمة باتت أبعد منالا.