هل ستنتهي أزمة البرلمان الجزائري بانتخاب رئيس جديد؟

انتخب نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري، الغرفة السفلى للبرلمان، معاذ بوشارب رئيسا جديدا للمجلس، في الوقت الذي مازال فيه السعيد بوحجة يؤكد على أنه الرئيس الشرعي للبرلمان، وأن ما يقوم به النواب تصرف غير قانوني. وتعتبر عملية انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب دون شغور المنصب دليلا واضحا على وجود أزمة دستورية بالبرلمان الجزائري، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ المؤسسة التشريعية الجزائرية.

وبدأت الأزمة التي يشهدها البرلمان الجزائري منذ إقالة رئيس البرلمان السعيد بوحجة الأمين العام للمجلس، سليماني بشير، على خلفية تسريب الأخير لمعلومات حول الفاتورة الضخمة لسفريات بوحجة إلى الخارج للعلاج من جهة واللغط الذي دار حول حديث لبوحجة مع سفير إحدى الدول العربية حول الوضع الصحي للرئيس الجزائري.

ومنذ أكثر من أسبوع لم يتردد حوالي 200 نائب من الكتل البرلمانية التي تشكل الأغلبية في إغلاق باب المجلس الشعبي الوطني لمنع السعيد بوحجة من الدخول، وهو ما تسبب في تعطيل جلسات البرلمان حيث طالب النواب الغاضبون باستقالة بوحجة، بعد أن قررت اللجنة القانونية شغور منصب الرئيس، وهو ما يستدعي انتخاب رئيس جديد.

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السعيد بوحجة انتخب كرئيس للمجلس الشعبي الوطني غداة الانتخابات التشريعية التي نظمت في العام 2017، وينص القانون على بقائه في هذا المنصب لمدة خمس سنوات، إلاّ في حال عزله بقرار من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.