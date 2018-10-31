الهالوين في لندن.. عندما يتذكر أهل المدينة الموتى

في قلب العاصمة لندن، قرب مسرح شكسبير العالمي، تجمع بعض الأشخاص بعد منتصف الليل، بعيد "الهالوين"، في مكان يعود للقرون الوسطى وتتجمع فيه جثث حوالي 15 ألف شخص، يُقال أنهم من العاملين في الجنس، ودُفنوا خارج ما كان ت يوما أسوار المدينة.
ويُطلق على الموقع اسم "مقبرة الصليب المتقاطع"، ويتعود مليكته لمؤسسة العقارات في لندن، وقد كافح النشطاء للإبقاء عليه.
لكن، في أماكن أخرى، فإن الأحياء يربحون معاركهم ضد الموتى، إذ تحولت العديد من المدافن إلى مقاهي، فيما تعرضت أخرى للإزالة-.
وأدى تواجد المقابر بكثرة إلى إنشاء العديد منها الكبرى في ضواحي لندن في القرن التاسع عشر، لكن دائما ما يجد سكان العاصمة استخداما جديدا لها.
في مقبرة "هاي غايت" مثلا، يتجمع الناس للتعرف على أقنعة الموت، وهي جزء من مهرجان شهر الموتى في المدينة.
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