خديجة جانكيز لـ ABC News: خاشقجي كان خائفا من زيارة القنصلية واعتقاله

في مقابلة مع قناة إي بي سي نيوز، قالت خديجة جنكيز، خطيب الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قُتل القنصلية السعودية في إسطنبول أوائل الشهر الحالي، أكدت أن الأخير كان قلقا من الذهاب إلى القنصلية، مخافة أن يتم اعتقاله وإعادته إلى السعودية.

وأكدت في اللقاء أنها وخلال الأيام الطويلة الماضية كانت تأمل بأن يكون خاشقجي على قيد الحياة، إلا أن اعتراف المسؤولين السعوديين بقتله وأد بارقة الأمل لديها.