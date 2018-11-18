خلافات صينية أمريكية تعرقل إصدار بيان ختامي لقمة أبك

هيمنت الخلافات الحادة بين الصين والولايات المتحدة على قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك) في بابوا غينيا الجديدة يوم الأحد مما عرقل صياغة بيان ختامي مقبول من الجميع.

وقال مسؤول صيني يوم الأحد إن زعماء آسيا والهادي لم يتمكنوا من إصدار بيان ختامي كما جرت العادة في ختام قمة أبك. وأضاف تشانغ شاو قانغ المدير العام لقسم الشؤون الدولية في وزارة التجارة الصينية إن بابوا غينيا الجديدة ستصدر "بيانا من الرئيس" بدلا من البيان الختامي.