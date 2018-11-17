في بابوا غينيا الجديدة.. إدمان مضغ جوز التنبول

أٌقيم عرض لحوالي عشرين فرقة من مجتمعات محلية مختلفة في بابوا غينيا الجديدة الجمعة، في أحد الملاعب الرياضية في بورت مورسبي، في الوقت الذي تستعد فيه لاستضافة قمة منظمة APEC.
وقد استمتع العديد من سكان العاصمة بالعرض الذي حضره أيضا مندوبون عن المنظمة الآسيوية.
ويسعى رئيس الوزراء بيتر أونيل، لإنجاح مؤتمر التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، الذي تنظمه بابوا غينيا الجديدة، والتي تعتبر من أفقر دول العالم.
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وللرجال والنساء في هذا البلد عادة قديمة قدم التاريخ، حيث يمضغون جوز التنبول مع الخرد، فتتحول الشفتان والأسنان واللسان إلى اللون الأحمر الداكن.
وفي المدينة التي يبلغ عدد سكانها 300 ألف نسمة، هناك صراع للسيطرة على جوز التنبول، بالرغم من محاولات سابقة لمنعه.
ولمضغ التنبول تاريخ في الثقافة المحلية، لكنه تحول إلى إدمان في العاصمة، وإلى تجارة مربحة عند البعض، ويقول أطباء إن استخدامه على المدى البعيد قد يسبب سرطان الفم.