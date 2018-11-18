مثليو إندونيسيا يخشون خطاب الكراهية قبيل الانتخابات

تخشى جماعات المثليين والمثليات في إندونيسيا من خطاب الكراهية الذي انتشر في الأشهر الأخيرة مع الحملات الانتخابية، وترافق مع تصاعد العنف في أكبر دولة إسلامية من حيث السكان.

تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية تناول حياة بودي أحمد، شاب يبلغ من العمر 29 عاما، ويقيم في غرب سومطرة، يعيش مثليته الجنسية دون خوف، لكنه بات قلقا بشأن سلامته، حيث ازدادت خطابات البرلمانيين والمتطرفين الدينيين التي تحث على العنف ضد المثليين.