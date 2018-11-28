اليونيسيف: مليون طفل في الشرق الأوسط مهددون بالتشرد

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) من أن نقص الموارد المالية تزامنا مع حلول فصل الشتاء قد يدفع بمليون طفل في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا إلى العيش في العراء.

وأشار غيرت كابيليري، الرئيس الإقليمي لمنظمة اليونيسيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن "سنوات من الصراع والنزوح والبطالة قضت تقريبا على كافة المداخيل المادية للعائلات، مما جعل البقاء في الدفء أمرا لا يطاق".

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وكانت الوكالة الأممية قد أكدت أنها تواجه نقصا في الموارد المالية يبلغ 33 مليون دولار كانت مخصصة لمساعدة الأطفال. وهو ما يمثل ثلثي ميزانيها الإجمالية. وتخشى الوكالة أن يؤثر هذا النقص على ظروف عيش اللاجئين من الأطفال بسبب الأمطار والطقس البارد، خاصة في مخيمات اللجوء الغير مهيأة ببنى تحتية ملائمة لفصل الشتاء.

وتعليقا على ذلك قال كابيليري: "مليون طفل من ضحايا الأزمات في المنطقة مهددون بالعيش في العراء، بسبب الطقس البارد وهطول الأمطار في الشرق الأوسط وشمال افريقيا".