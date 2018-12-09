شاهد: الغواتيماليون يحرقون دمى الشيطان لتطهير نفوسهم احتفالا بإقتراب عيد الميلاد

احتفل سكان مدينة أنتيغوا في غواتيمالا الجمعة باقتراب عيد الميلاد من خلال إقامة تقليد مسيحي يعود تاريخه إلى قرون ويعرف باسم "حرق الشيطان". في كل ليلة السابع من ديسمب/ كانون الأول، يقيم الغواتيماليون أنصاب النيران لإحراق دمى الشيطان بالإضافة إلى الخردوات المنزلية كرمز للتطهير قبل الاحتفال الكاثوليكي الذي يحمل اسم الحبل بلا دنس.

ويعطي هذا الاحتفال الذي بدأ بوصول الإستعمار الإسباني في القرن الـ 16 إلى هذا البلد الواقع في أمريكا الوسطى إشارة إنطلاق احتفالات عيد الميلاد.