تشرين الثاني/نوفمبر شهد ارتفاعاً بنسبة ثاني أوكسيد الكربون وفي درجة الحرارة

شهر تشرين الثاني/نوفمبر جاء دافئاً مع ارتفاع في درجة الحرارة زادت عن تلك المسجلة خلال عصر ما قبل الثورة الصناعية. ووصلت هذه الزيادة الى 1.1 درجة مئوية، خاصة في القطب الشمالي وشمال الدول الاسكندنافية.

هذا الارتفاع بدرجة الحرارة سُجل ايضاً في أنحاء عدة من العالم، خاصة في ناميبيا وأنغولا وشمال شرقي آسيا.