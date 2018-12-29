شاهد: مشاريع سورية ضخمة لإعادة تأهيل مدينة حلب

تزامنا مع الذكرى السنوية الثانية لتحرير مدينة حلب السورية من قبضة المعارضة المسلحة، تشهد المدينة أعمال ترميم واسعة لإعادة تأهيل الطرقات والشوارع والأحياء التي دمرتها الحرب. وعلى ما يبدو فقد استعادت بعض الأسواق والمحلات التي تتواجد بالقرب من قلعة حلب الأثرية نشاطها بشكل تدريجي مع عودة السكان لبدء حياتهم من جديد.
وقد وضعت السلطات المحلية بمحافظة حلب مشاريع ضخمة لإعادة بناء الأرصفة وإصلاح الأبنية المتضررة والمهدمة وتأهيل الإنارة في مناطق الحمدانية وحلب الجديدة والزهراء والشهباء وغيرها من المناطق الأخرى.
وحسب ناجي عبيد، المسؤول بمكتب الإعلام بمجلس الشعب فقد بدأت عملية المسح في حلب بالاعتماد على الصور والمخططات القديمة حيث تحاول السلطات إعادة بناء كل ما دمرته الحرب في المدينة مع استخدام تقنيات حديثة.
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وقامت مصالح بلدية حلب بإزالة الركام حول مداخل المدينة والأحياء التجارية، وهو ما سمح لبعض المحلات باستعادة نشاطها. وفي هذا الشأن أضاف ناجي عبيد: "لقد ضمنت الحكومة السورية إمدادات الطاقة وإصلاح البنية التحتية الكافية في الأسواق. وقد أعيد الآن فتح العديد من الأسواق، وبإمكان رجال الأعمال في حلب استئناف تجارتهم".
يذكر أنّ عمليات الترميم تسير ببطء بسبب عمليات التدمير الواسعة التي تعيق تقدم العمليات، لكن يبدو أنّ انطلاق الأشغال بعثت الأمل في نفوس السكان والتجار الذين اعتبر بعضهم أنّ العودة إلى حلب واستئناف نشاطهم يعتبر انتصارا في حدّ ذاته.