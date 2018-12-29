شاهد: مشاريع سورية ضخمة لإعادة تأهيل مدينة حلب

تزامنا مع الذكرى السنوية الثانية لتحرير مدينة حلب السورية من قبضة المعارضة المسلحة، تشهد المدينة أعمال ترميم واسعة لإعادة تأهيل الطرقات والشوارع والأحياء التي دمرتها الحرب. وعلى ما يبدو فقد استعادت بعض الأسواق والمحلات التي تتواجد بالقرب من قلعة حلب الأثرية نشاطها بشكل تدريجي مع عودة السكان لبدء حياتهم من جديد.

وقد وضعت السلطات المحلية بمحافظة حلب مشاريع ضخمة لإعادة بناء الأرصفة وإصلاح الأبنية المتضررة والمهدمة وتأهيل الإنارة في مناطق الحمدانية وحلب الجديدة والزهراء والشهباء وغيرها من المناطق الأخرى.