اضطرت باخرة "واحة البحار" ثالث أكبر سفينة سياحية في العالم للعودة إلى فلوريدا، بعد تعرض حوالي 475 راكبا إلى إصابات بحالات عدوى على مستوى الجهاز الهضمي.
حالات عدوى تجبر سفينة سياحية عملاقة على العودة إلى فلوريدا
وكانت السفينة في طريقها إلى الجماييك، حيث كان ينتظر أن يتمتع المسافرون بمياه البحر الأزردي. ولكن بعد ثلاثة أيام من انطلاق الرحلة، ظهر عدد من المرضى في صفوف المسافرين وكذلك طاقم السفينة.
ولدواع صحية، رفضت الجماييك رسو السفينة في أراضيها، وفي اليوم الموالي انتشرت العدوى لتصيب 250 شخصا بين المسافرين. وبالتالي لم يتمكن المسافرون من رؤية أي شيء عن المكسيك أو كوبا، بما أن حجم الإصابات بالعدوى أجبر الجميع، على العودة إلى الديار.
تتابعون على يورونيوز أيضا:
سجال على تويتر.. بعد تهديد ترامب لتركيا أنقرة تدعو واشنطن لاحترام شراكتهما