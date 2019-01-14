حالات عدوى تجبر سفينة سياحية عملاقة على العودة إلى فلوريدا

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اضطرت باخرة "واحة البحار" ثالث أكبر سفينة سياحية في العالم للعودة إلى فلوريدا، بعد تعرض حوالي 475 راكبا إلى إصابات بحالات عدوى على مستوى الجهاز الهضمي.

وكانت السفينة في طريقها إلى الجماييك، حيث كان ينتظر أن يتمتع المسافرون بمياه البحر الأزردي. ولكن بعد ثلاثة أيام من انطلاق الرحلة، ظهر عدد من المرضى في صفوف المسافرين وكذلك طاقم السفينة.