شاهد: مدرسة في الصين تستبدل التمارين الرياضة الصباحية بالرقص

تخلت مدرسة شيقوان الابتدائية في مقاطعة شانشي شمال الصين عن الأنشطة التقليدية اليومية التي يمارسها الطلاب صباحا مثل تمارين الرياضة وأبرزها الجمباز، بعد أن شعروا بملل الطلاب من ممارستها، وقرر مدير المدرسة استبدالها بالـ "Shuffle dance".

ومع بداية العام الجديد، قررت إدارة المدرسة إنشاء فريق متخصص لتدريب الطلاب حول الأسس التي يجب اتباعها للقيام بهذه الرقصة، والحركات اللازمة لليدين والقدمين، ولم يتوقع قط أن يلاقي قراره بتقديم الـ "Shuffle Dance" اهتماما كبيرا.