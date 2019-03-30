شاهد: أفضل فيديوهات الأسبوع على يورونيوز

تعطل سفينة في النرويج

احتل فيديو تعطل السفينة السياحية قبالة السواحل النرويجية وتحول الرحلة إلى مأساة بالنسبة لركاب السفينة المرتبة الأولى من حيث عدد المشاهدين.

حوت نافق

هذا وحقق فيديو لجثة حوت رمادي يبغ طوله حوالي 12 مترا وصلت إلى شاطئ ماليبو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ثاني أكثر نسبة من خلال عدد الزوار.

سبايدرمان فرنسا

آلان روبرت المعروف باسم سبايدرمان فرنسا تمكن من تسلق ناطحة سحاب بلغ ارتفاعها 185 مترا على مرأى من العشرات الذين تجمعوا أسفل البناء.

شجار في مضمار السباق

نشب شجار بين متسابقين في حلبة كوستاريكا لسباق الدراجات النارية

الملكة إليزابيث تداعب الخيول

أظهرت لقطات مصورة الملكة اليزابيث وهي تداعب الخيول وتطعهمهم خلال رحلة لها في إسطبلات في غرب إنجلترا