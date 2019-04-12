شاهد: المؤمنون المسيحيون يصعدون الدرج المقدس المرمم على ركبهم في الفاتيكان

استهل المؤمنون المسيحيون صعود الدرج المقدس على ركبهم الخميس في الفاتيكان في إطار ما يسمى في الديانة الكاثوليكية سكالا سانتا. الدرج المقدس الرخامي المرمم مؤخرا تم تدشينه بهذه الصلاة. الدرج المقدس الذى قيل إن المسيح عيسى قد صعد عليه ليحكم عليه بالصلب من طرف الحاكم الرومانى بنطيوس بيلاتس، قد تم إعادته إلى حالته الأصلية بعد ما يقرب من 300 عام. وتم تسليط الضوء على الدرج المقدس لأول مرة بعد عملية الترميم التي دامت سبع سنوات. وكان الدرج محميًا في السابق بغطاء خشبي. ويصعد الحجاج المسيحيون الدرج على ركبهم بهدف إستعادة آلام المسيح.