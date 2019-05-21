شاهد: الرشق باللبن المخفوق جزاء "عراب البريكست"

تعرض زعيم حزب بريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي)، نايجل فاراج، للرشق بمخفوق الحليب أثناء زيارة إلى نيوكاسل الاثنين.

وقطع فاراج جولته الانتخابية إلى المدينة الإنجليزية الشمالية بعد الحادث، حيث أبعده الأمن الخاص به عن المكان.

كان فاراج آخر سياسي بريطاني مؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يتم استهدافه بمخفوق الحليب في الفترة التي تسبق الانتخابات الأوروبية بعد احتجاجات مماثلة ضد مرشحي حزب الاستقلال البريطاني اليميني المتطرف كارل بنيامين وتومي روبنسون خلال الأسابيع الأخير.

وطلبت الشرطة البريطانية من مطاعم ماكدونالدز في إدنبرة في وقت سابق بحظر بيع اللبن المخفوق والآيس كريم مؤقتا خلال الزيارة التي يقوم بها نايجل فاراج إلى عاصمة إسكتلندا، كإجراء احترازي.

وجاء استهداف فاراج الذي يلقب بعرّاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تزامنا مع اقتراب موعد الانتخابات الأوروبية التي يسعى فيها حزب بريكست للفوز بالمقاعد البريطانية في البرلمان الأوروبي.

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