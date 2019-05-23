وزارة الدفاع الأميركية: ندرس إمكانية إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط

أعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي، باتريك شاناهان، اليوم، الخميس، أن الولايات المتحدة الأميركية تدرس إمكانية إرسال قوات عسكرية إضافية إلى الشرق الأوسط.

ويأتي إعلان شاناهان بعد وقت قليل من قول الرئيس الإيراني، حسن روحاني، "إن إيران لن تستلم حتى لو تمّ قصفها" على هامش مشاركته في حفل أقيم لذكرى الحرب العراقية-الإيرانية.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن شاناهان تحدث إلى الصحافيين خارج البنتاغون قبيل لقاء بعثة عسكرية من فيتنام، وقال إن الإدارة الأميركية تدرس إمكانية إرسال جنود إضافيين إلى الشرق الأوسط ردّاً على سؤال بهذا الشأن.

وعلا منسوب التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في الفترة الأخيرة، حيث أرسل البنتاغون قوات عسكرية تابعة للبحرية إلى بحر العرب، فيما وصفه مراقبون بأنه استعراض للقوة الأميركية في المنطقة.

وقال شاناهان ردّاً على سؤال تعزيز الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط قائلاً "ذلك يعني إرسال قوات إضافية". غير أن القائم بأعمال الدفاع، الذي يعتبر أحد المقربين من ترامب.

ونفى شاناهان أن يكون البنتاغون قد وصل إلى مرحلة تحديد عدد القوة التي يريد إرسالها إلى المنطقة، إذ تحدثت تقارير صحفية، صباح اليوم، عن أن الإدارة الأميركية تنظر في مسألة إرسال قوة عسكرية إلى الشرق الأوسط، قوامها 5000 جندي.