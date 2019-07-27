الفلسطينيون يشيعون شاباً قتلته القوات الإسرائيلية خلال احتجاج على حدود غزة

خرج الآلاف في مظاهرة في شوارع شرق خان يونس في غزة السبت لتشييع أحمد القرا، الذي أصيب الجمعة بعيار ناري في بطنه، أطلقه جنود إسرائيليون، وفارق الحياة في المستشفى.

وقال مسؤولون بوزارة الصحة بقطاع غزة إن القوات الإسرائيلية قتلت بالرصاص فلسطينياً بعد ظهر الجمعة خلال احتجاجات أسبوعية بمحاذاة الحدود مع إسرائيل، كما أصيب 40 آخرون طوال يوم الجمعة.

وتجمع آلاف الفلسطينيين على طول الحدود وقال الجيش الإسرائيلي إن بعض المحتجين ألقوا شحنات متفجرة وقنابل يدوية صوب السياج الحدودي الذي يفصل غزة عن إسرائيل. وأفادت تقارير بحدوث تلفيات في مركبة عسكرية على الرغم من عدم إصابة أي جنود بأذى.

وقالت متحدثة عسكرية إن قوات الجيش ردت بوسائل لتفريق أعمال الشغب وأطلقت النار وفقاً للإجراءات المتبعة خلال العمليات.

ويعد القرا أول قتيل يسقط منذ بضعة أسابيع مع بذل مصر وقطر والأمم المتحدة جهوداً للحفاظ على هدوء الحدود.

ويقول مسؤولون في غزة إن نحو 210 فلسطينيين قُتلوا منذ بدء الاحتجاجات الأسبوعية منذ أكثر من عام.

وفي ذلك الوقت قتل أيضاً قناص فلسطيني جندياً إسرائيلياً بالرصاص بمحاذاة الحدود كما قُتل آخر أثناء غارة في غزة.

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