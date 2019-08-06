شاهد: مظاهرات عارمة في البرازيل احتجاجا على "الديكتاتورية"

خرج الآلاف إلى الشوارع في ساو باولو تحت شعار "ديكتيترشيب نيفر أغين" أي "لا للدكتاتورية من جديد" للاحتجاج على إقالة الرئيس "جير بولسونارو" لأعضاء لجنة تحقق في حالات الاختفاء والقتل التي وقعت بين 1985 و 1964.

كما تظاهر آلاف البرازيليين احتجاجاً على سياسة الرئيس جايير بولسونارو ولتذكر ضحايا الديكتاتورية العسكرية في البرازيل.

وأضاء المتظاهرون الشموع حاملين صور ضحايا الدكتاتورية العسكرية، وهتفوا ضد الحكم العسكري الذي دام عشرين عاماً في البلاد.