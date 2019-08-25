شاهد: فرق موسيقية عسكرية من 30 دولة تقدم عروضاً في الساحة الحمراء بموسكو

قدمت فرق موسيقية تابعة لجيوش عالمية عروضاً، أمس الأحد، في الساحة الحمراء، أمام الكرملين، في قلب العاصمة الروسية، موسكو. والعروض السنوية تندرج في إطار مهرجان أطلق عليه اسم "سباسكايا باشنيا"، أي "برج الكرملين المخلص".

وأدت الفرق عروضاً وأنواعاً موسيقية مختلفة، بدءاً من المقطوعات الكلاسيكية والاستعراضات العسكرية الراجلة ووصولاً إلى المعزوفات الحديثة، و"الأغاني الضاربة" في الأسواق.

وشاركت هذه السنة في العاصمة 30 فرقة موسيقية عسكرية من دول مختلفة حول العالم، منها فرقة من كوريا الشمالية (مشاركة للمرة الأولى)، كما بلغ عدد الفنانين المشاركين أكثر من ألف شخص، بحسب رويترز.

ويقام المهرجان سنوياً منذ العام 2007.