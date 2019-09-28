الحوثيون يعلنون أسر آلاف الجنود وقتل المئات في عملية عسكرية كبرى في نجران السعودية

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية اليوم السبت أنها شنت عملية كبرى قرب الحدود مع منطقة نجران جنوب المملكة العربية السعودية وأسرت آلاف الجنود من التحالف والمركبات لكن لم يرد حتى الآن تأكيد من السلطات السعودية.
وصرح المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان "سقوط ثلاثة ألوية عسكرية وفصيل للقوات السعودية وآلاف الأسرى واغتنام مئات الآليات" خلال الهجوم الذي قال إنه بدأ قبل 72 ساعة في محور نجران بدعم من وحدات الطائرات المسيرة والصواريخ والدفاع الجوي التابعة لهم.
وأطلق الحوثيون اسم "نصر من الله" على العملية، فيما قال الناطق باسم الحوثيين يحيى سريع إن التفاصيل ستعلن لاحقا.
وقالت الجماعة إن التعامل مع الأسرى سيكون "وفق مبادئ الدين والعادات والتقاليد اليمنية الأصيلة".
من جهته غرد محمد عبد السلام المتحدث باسم الحوثيين على تويتر قائلا "عملية نصر من الله تمثل أكبر عملية عسكرية منذ بدء العدوان الغاشم، تعرض فيها العدو لخسارة فادحة... وتحرير مساحة جغرافية شاسعة وفي ظرف مدة زمنية قصيرة لا تتجاوز بضعة أيام."
وأضاف عبد السلام أنه من بين الأسرى مئات السعوديين بينهم ضباط لم تسعفهم مواقعهم في الخلف أن يلوذوا بالفرار، حيث تم تطويق مسرح العمليات من جميع الجهات.
وصعد الحوثيون هجماتهم باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ عبر الحدود مستهدفين مدنا سعودية في الآونة الأخيرة، وأعلنوا مسؤوليتهم عن هجوم على منشأتي نفط سعوديتين في 14 سبتمبر أيلول الجاري.
وقد تعرقل العملية جهود الأمم المتحدة الراهنة لخفض التوتر وتمهيد الطريق لمحادثات تستهدف إنهاء الحرب التي أودت بحياة آلاف الأشخاص وجعلت الملايين في هذا البلد الفقير على شفا مجاعة.
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