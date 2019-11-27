شاهد: حديقة فيينا تستقبل ديسما قطبيا جديدا

أظهرت كاميرا خفية أنثى دب قطبي وهي تعامل مولودها البالغ من العمر أسبوعين بكل عطف، في حديقة حيوانات شونبرون في العاصمة النمساوية فيينا. وقد ولد صغير الدب مع توأم له في التاسع من الشهر الحالي، من الأم نورا والأب رانزو، لكن الديسم الآخر مات في اليوم نفسه. وقد انفصلت نورا عن رانزو، بما أن ذكر الدب القطبي قد يشكل خطرا على الدببة الصغيرة. وكانت آخر مرة ولدت فيه دببة في حديقة شونبرون هي في سنة 2011. ويزن مولود الدب القطبي عند الولادة عادة حوالي 500 غرام، ويولد دون فرو وفاقدا للبصر.