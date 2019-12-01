شاهد: مع بدء موسم الشتاء في روسيا ... اقتتاح موسم التزلج في الساحة الحمراء

افتتحت العاصمة الروسية يوم أمس الجمعة إحدى أهم ساحات التزلج على الجليد والتي تعد الأكبر في أوروبا. وفتحت الأبواب أمام الموسم الرابع عشر في الساحة الحمراء أو الميدان الأحمر الأكثر شهرة في موسكو. وحضر الافتتاح أبناء المدينة بما في ذلك العديد من المشاهير الذين حضروا للاستمتاع على الجليد ومشاهدة العروض الثقافية المتنوعة.
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