شارك الملك الإسبانى فيليب السادس، والملكة ليتيزيا وولية العهد الأميرة ليونور وأختها الأميرة انفانتا صوفيا، شاركوا في مراسم إفتتاح المجلس التشريعى الرابع عشر فى البرلمان بالعاصمة مدريد.
وكان في مقدمة مستقبلي الأسرة الملكية أمام البرلمان رئيسُ الوزراء بيدرو سانشيز الذي كان أدّى اليمين الدستورية أمام الملك قبل أربعة أسابيع بعد حصوله على ثقة البرلمان لتجديد ولايته لأربع سنوات جديدة إثر فوزه بانتخابات تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
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