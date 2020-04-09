منظمات غير حكومية تنتقد قرار غلق الموانئ أمام المهاجرين في إيطاليا

في ظلّ الإجراءات والقيود المشددة في عموم أنحاء إيطاليا، إنتقدت منظمات تنشط في إغاثة المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط قرار السلطات الإيطالية إغلاق موانئ البلاد من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الداخلية الإيطالية أعلنت مساء الثلاثاء أنه لم يعد بالإمكان اعتبار إيطاليا ملجأ مضمونا للمهاجرين خلال فترة الوباء، الذي أسفر عن أكثر من 17500 وفاة في البلاد. ويعني ذلك أنها لن تستقبل المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر من قبل منظمات غير حكومية.

ويأتي قرار غلق الموانئ عقب شهر من فرض حجر عام لمكافحة انتشار كوفيد-19 في أكثر دول أوروبا تضررا.

وفي بيان مشترك، اتهمت المنظمة الفرنسية أطباء بلا حدود، والإيطالية "سايفينغ هيومنز ميديتيرانيا"، والألمانية "سي ووتش" والإسبانية "أوبن آرمز" السلطات الإيطالية باستخدام الأزمة الصحية كذريعة لغلق البلاد أمام طالبي اللجوء.

وأشارت المنظمات الأربع إلى أنها وضعت على ذمة السلطات الصحية الإيطالية طواقم وموارد لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وأن فتح الموانئ أمام المنكوبين يمثل "إلتزاما قانونيا". ووفق وزارة الداخلية، وصل إلى إيطاليا منذ بداية العام نحو 3 آلاف مهاجر.