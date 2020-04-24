أستراليا تسعى إلى إحداث تغيير على مستوى منظمة الصحة العالمية

أكد رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أن بلاده سوف تتعاون مع الدول ذات التفكير المماثل لتغيير منظمة الصحة العالمية.

وتتفق أستراليا مع الولايات المتحدة على ضرورة إجراء مراجعة على مستوى وكالة الأمم المتحدة، لكنها تواصل دعم العمل القيّم للوكالة في منطقة المحيط الهادئ. وقد أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليمات لإدارته بتجميد تمويل منظمة الصحة العالمية، مدعيا أنها لم تقدم تقارير مبكرة كافية عن فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون للصحفيين يوم الجمعة: "ما يحدث في المراتب العليا لهذه المنظمات وكيف تعمل، أعتقد أنه بحاجة إلى التغيير." وأضاف موريسون: "ستستمر أستراليا في الدفاع عن هذا التغيير مع البلدان ذات التفكير المماثل التي تشاركنا مخاوفنا".

وأضاف موريسون: "إن القرار النهائي الذي ستتخذه الولايات المتحدة في نهاية المطاف بشأن التمويل سيكون مسألة خاصة بها. نريد بالتأكيد رؤية مجموعة جيدة من الترتيبات في منظمة الصحة العالمية، وسنواصل الضغط من أجل ذلك من خلال المنتديات كمشارك أو كعضو أو كطرف يفهم قيمة العمل الذي يقوم به المنظمة وتسعى إلى تنفيذه ميدانيا، لذلك، أعتقد أن هذا شريك بنّاء وليس لا يتوقف وجوده على الانتقاد"، في إشارة إلى موقف واشنطن .

وأوضح موريسون أن بلاده ستبذل جهودا لإجراء تحقيق دولي في جائحة كورونا المستجد في الاجتماع السنوي لجمعية الصحة العالمية المقرر الشهر القادم. وتسعى أستراليا إلى تعزيز سلطات منظمة الصحة العالمية وتقترح الاستعانة بمفتشين لهم صلاحية التنقل إلى الدول والتعامل بشكل فعال وسريع مع أي أزمة صحية.