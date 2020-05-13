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العالم

وباء كورونا: آخر المستجدات لحظة بلحظة

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بقلم:  يورونيوز
People wearing face masks amid concerns of the COVID-19 coronavirus commute through a subway station in Beijing on May 13, 2020. (Photo by NOEL CELIS / AFP)
People wearing face masks amid concerns of the COVID-19 coronavirus commute through a subway station in Beijing on May 13, 2020. (Photo by NOEL CELIS / AFP)   -   حقوق النشر  NOEL CELIS/AFP or licensors
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تجاوزت الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد 290 ألف شخص على مستوى العالم، وفق تعداد لوكالة فرانس بالاستناد الى مصادر رسمية حتى الساعة 22,00 ت غ الثلاثاء. وبالإجمال تم تسجيل 290,477 حالة وفاة في العالم بينها 159,205 في أوروبا. وتتصدر الولايات المتحدة الدول الأكثر تضررا بعدد وفيات يبلغ 82,105، تليها بريطانيا ب32,692 وايطاليا ب30,911 وفرنسا ب26,991 واسبانيا ب26,920.