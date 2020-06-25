شاهد: بلدة صغيرة بسيبيريا تحتفل بذكرى الإنتصار على النازية بشكل خاص

احتفلت قرية غريمجاشينسك الصغيرة في سيبيريا الأربعاء بذكرى الانتصار على ألمانيا النازية بعرض عسكري خاص. ولم تكن الأسلحة الحديثة وحاملات الصواريخ النووية هي التي تستعرض، ولكن المركبات القديمة التي استخدمت في الحرب. وفي موسكو كان العرض العسكري ضخما في م بقيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتهدف هذه الإحتفالات إلى تعزيز ثقة سكان البلاد بعظمة روسيا وقوتها العسكرية.