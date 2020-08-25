\u0639\u062b\u0631 \u0628\u0627\u062d\u062b\u0648\u0646 \u0625\u0633\u0631\u0627\u0626\u064a\u0644\u064a\u0648\u0646 \u0641\u064a \u0645\u062c\u0627\u0644 \u0627\u0644\u0622\u062b\u0627\u0631 \u0639\u0644\u0649 \u0639\u0634\u0631\u0627\u062a \u0627\u0644\u0642\u0637\u0639 \u0627\u0644\u0646\u0642\u062f\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0630\u0647\u0628\u064a\u0629\u060c \u0627\u0644\u062a\u064a \u062a\u0639\u0648\u062f \u0625\u0644\u0649 \u0639\u0635\u0631 \u0627\u0644\u062e\u0644\u0627\u0641\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0628\u0627\u0633\u064a\u0629 \u0641\u064a \u0645\u062f\u064a\u0646\u0629 \u064a\u0641\u0646\u0629\u060c \u0627\u0644\u0628\u0639\u064a\u062f\u0629 \u0639\u0646 \u0623\u0633\u062f\u0648\u062f \u0634\u0645\u0627\u0644\u0627 \u062d\u0648\u0627\u0644\u064a \u0639\u0634\u0631\u064a\u0646 \u0643\u064a\u0644\u0648\u0645\u062a\u0631\u0627. \u0648\u062a\u0645 \u0627\u0644\u0639\u062b\u0648\u0631 \u0639\u0644\u0649 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0639 \u0627\u0644\u0630\u0647\u0628\u064a\u0629 \u0641\u064a \u0625\u0646\u0627\u0621 \u064a\u0634\u0628\u0647 \u0627\u0644\u062c\u0631\u0629. \u0648\u064a\u0628\u062f\u0648 \u0623\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0646\u0637\u0642\u0629 \u0627\u0644\u062a\u064a \u062a\u062c\u0631\u064a \u0641\u064a\u0647\u0627 \u0627\u0644\u062d\u0641\u0631\u064a\u0627\u062a \u062a\u0639\u0648\u062f \u0623\u064a\u0636\u0627 \u0625\u0644\u0649 \u0627\u0644\u0639\u0647\u062f \u0627\u0644\u0628\u064a\u0632\u0646\u0637\u064a\u060c \u0625\u0630 \u062a\u0645 \u0627\u0643\u062a\u0634\u0627\u0641 \u0645\u0639\u0627\u0635\u0631 \u0646\u0628\u064a\u0630 \u0648\u0645\u0646\u0634\u0622\u062a \u0644\u0625\u0646\u062a\u0627\u062c \u0627\u0644\u062e\u0632\u0641\u060c \u0645\u0627 \u064a\u0624\u0634\u0631 \u0628\u062d\u0633\u0628 \u0627\u0644\u0628\u0627\u062d\u062b\u064a\u0646 \u0625\u0644\u0649 \u0623\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0646\u0637\u0642\u0629 \u0643\u0627\u0646\u062a \u062a\u0639\u062f \u0645\u0646\u0637\u0642\u0629 \u0635\u0646\u0627\u0639\u064a\u0629. \n\n
No Comment المزيد من
شاهد: سلاسل بشرية في دول البلطيق للتضامن مع المحتجين في بيلاروسيا
شاهد: الفيضانات تخلف 7 قتلى وأضرارا مادية في الساحل التركي على البحر الأسود
شاهد: فرقة من المصارعين الشباب في المكسيك تسعى للحفاظ على إحدى التقاليد من الاندثار بسبب الوباء
شاهد: الرئيس البيلاروسي يرد على المتظاهرين بسلاح كلاشنيكوف وسترة واقية
شاهد: بركان سينابونغ الإندونيسي يثور ويقذف رماداً ساخناً على علوّ 1000 متر
شاهد: 4 قتلى جراء فيضانات عارمة تجتاح منطقة غيرسون في تركيا
شاهد: متظاهرون من اليمين واليسار يشتبكون في ولاية بورتلاند الأمريكية
شاهد: الآلاف يستعدون لإحياء مراسم عاشوراء في كربلاء العراقية
شاهد: المئات يحتفلون في باماكو شاكرين العسكر على الانقلاب
شاهد: المتقاعدون في أورلاندو يحتفلون بترشيح الحزب الديمقراطي جو بايدن للانتخابات الرئاسية الأمريكية
شاهد: عرض كأس دوري أبطال أوروبا في وسط لشبونة عشية النهائي الساخن
شاهد: تل أبيب تخوض تجربة "السينما العائمة في الهواء الطلق" للتخفيف من قيود الإغلاق
شاهد.. مقاطع طريفة لكلاب تركب الأمواج ومراحيض عمومية شفافة في الشارع
شاهد: الشرطة الإيطالية تحث السكان على احترام قواعد التباعد الاجتماعي مع ارتفاع إصابات كورونا
شاهد: أسبوع من الكوارث من الصين إلى موريشيوس
شاهد: اتساع رقعة الحرائق في كاليفورنيا يسبب تلوثا كبيرا للهواء
شاهد: أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات عارمة في مدينة دوالا بالكاميرون
شاهد.. أكبر سبيكة ذهب في العالم وزنها 250 كغ وسعرها 17 مليون دولار
شاهد: آلاف الأشخاص يغادرون منازلهم شمال كاليفورنيا بسبب الحرائق
شاهد: انطلاق مهرجان "مأدبة الزبادي" في لاهاسا عاصمة التيبت