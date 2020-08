شاهد: ماذا فعل طالب بعد منع أمه من مرافقته لمنصة التكريم خلال حفل تخرج في غزة

View this post on Instagram

اقرأ الكلام للآخر ..... خود مني وعلق ليوم الدين ، هاد أمي اللي رضعان من حليبها الزلمنة وقوة القلب ، واللي بفكر يرميها بوردة او يلك في كرامتها شعرة بمسح بكرامة كبارو الأرض ، راس مالي ومستقبلي رضاها وفخرها فيا وفي اخوتي وخواتي ، مش شهادة جامعة وكلام ناس ، وانا حمزة ابن كمال ومسؤول عن كل كلمة بحكيها الله يخليلي ياك تاج عراسي ، ويعيشني أيام وسنين بحاول أسعدك بأي حاجة بقدر عليها وما تفارق الضحكة وجهك. مقصر كتير والله يما وبدعي الله تسامحيني وتخليني بحضنك ، يا أحلى خيار اختارو ابويا بحياتو الو والنا.