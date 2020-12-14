السويد تسجل أعلى معدل وفيات منذ وباء الإنفلونزا الإسبانية

قالت وكالة الإحصاء السويدية هذا الاثنين إنها سجلت ما مجموعه 8088 حالة وفاة من جميع الأسباب في نوفمبر-تشرين الثاني، وهو أعلى معدل وفيات تم الإبلاغ عنه على الإطلاق في هذه الدولة الاسكندنافية منذ العام الأول للإنفلونزا الاسبانية التي انتشرت في جميع أنحاء العالم من عام 1918 حتى عام 1920.

وفي نوفمبر-تشرين الثاني لعام 1918، توفي 16600 شخص في الدولة الاسكندنافية، حسب ما أكده السيد توماس جوهانسون من وكالة الإحصاء السويدية.

وكانت الإنفلونزا الاسبانية واحدة من أكثر الأوبئة فتكًا في تاريخ البشرية حيث تشير التقارير إلى أنها تسببت في مقتل ما يصل إلى 50 مليون شخص. وقدر عدد المصابين بهذا المرض في جميع أنحاء العالم بنحو 500 مليون شخص.

وهذا العام، شهدت السويد، التي لم تخضع لإغلاق وطني خلال جائحة كورونا 320.098 حالة إصابة و 7514 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس المستجد وهو عدد وفيات أعلى بكثير من جيرانها النرويج وفنلندا والدنمارك.