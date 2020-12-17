بروكسل تقول إنها "تتابع عن كثب" التطورات المرتبطة بحقوق الإنسان في مصر

قالت هيلينا دالي، المفوضة الأوروبية لشؤون المساواة بين الجنسين، في كلمة ألقتها اليوم، الأربعاء، أمام أعضاء من البرلمان الأوروبي، نيابة عن الممثل الأعلى للشؤون الأمنية والسياسية في التكتل، جوزيب بوريل، "إن الاتحاد يتابع عن كثب التطورات المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر".

وكان الاتحاد الأوروبي طرح مسائل عدة تتعلق بحقوق الإنسان في مصر والتعامل مع هذا الملف خلال انعقاد الدورة الخامسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ودعا إلى إطلاق سراح مدافعين عن حقوق الإنسان.

وذكّرت دالي بأن التكتل أعرب سابقاً عن "قلقه البالغ" إزاء اعتقال 3 من قيادات منظمة "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" في القاهرة، واعتبر في بيان آنذلك أن "المبادة المصرية" تقدّم خدمات في غاية الأهمية للشعب المصري.

وكررت دالي دعوة التكتل القاهرة إلى إطلاق سراح الباحث جورج باتريك زكي، وهو أحد العاملين في المنظمة، وهو لا يزال معتقلاً منذ شباط/فبراير 2020، مرحبة في الوقت عينه بإطلاق سراح المدير التنفيذي للمنظمة جاسر عبد الرازق، والمدير الإداري محمد بشير، ورئيس وحدة العدالة الجنائية بالمجموعة كريم عنارة، بعد اعتقالهم الشهر الماضي.

وذكرّت دالّي باتخاذ السلطات المصرية بعض الإجراءات التي من شأنها فتح الباب أمام "الأعمال الإنسانية"، بينها ‘جراء الخامس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر الذي يضع الأطر القانونية لعمل الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية.

وترى بروكسل أن الإجراء أخف وطأة من القانون القديم، رغم أن "هيومن رايتس ووتش" لا توافقها الرأي.

وأنهت دالي كلمة بوريل بالقول إن الاتحاد الأوروبي مهتم بالاستقرار الدائم في مصر ولكن هذا الأمر لا يمكن أن يحدث إلا في حال تطبيق كل القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان. وهذا يبقى الخط العريض للحوار الثنائي بين بروكسل والقاهرة، ضمن إطار الشراكة.