أطلقت الشركة الأمريكية للصناعات الفضائية الجوية وخدمات الرحلات الفضائية دون المدارية " بلو أوريجين" التابعة لجيف بيزوز مركبتها "نيو شيبرد" من غرب تكساس كجزء من رحلة تجريبية بعد ظهر الأربعاء، ونجحت في هبوط الصاروخ والكبسولة بشكل منفصل بعد وقت قصير.

تخطط "بلو أوريجين" لإرسال مسافرين، سياح وعلماء ورواد فضاء محترفين، في رحلات قصيرة فوق الصحراء النائية في غرب تكساس. كما أنها تعمل على صاروخ أكبر" نيو جلين "،من شأنه أن ينطلق من كيب كانافيرال بالإضافة إلى مركبة هبوط على سطح القمر لرواد الفضاء في إطار برنامج أرتميس التابع لناسا.

أطلقت الشركة تسمية نيو شيبرد تكريماً للأمريكي آلان شيبرد الذي كان جزءاً من المجموعة الأولى المكونة من سبعة رواد فضاء اختارتهم وكالة ناسا في عام 1959.