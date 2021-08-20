نباتات يمكن أن نزرعها على كواكب أخرى .. ما هي؟

مع توقع البعض أن تصبح الأرض غير صالحة للعيش في المستقبل، يمكن أن تكون الكواكب التي يسهل الوصول إليها نسبيًا هي الحل.

لا تستطيع معظم الكواكب أن تحافظ على الحياة ويرجع ذلك في الغالب إلى كونها شديدة الحرارة.

فكوكب الزهرة، على سبيل المثال، ترتفع درجة حرارته إلى 471 درجة مئوية، حتى المعادن تذوب عند درجة الحرارة هذه.

لكن في المريخ قصة أخرى، حيث يُعتقد أن التربة به غنية بالحديد، مما يعني أن الخضار الورقية يمكن أن تزدهر عليه.

كما يعتقد العلماء أن هناك بعض الأقمار ذات أجواء يمكن أن تنمو فيها النباتات المائية.

لذا بدلاً من إرسال البشر الشغوفين إلى الفضاء، ربما يتعين علينا إرسال نباتاتنا الأكثر عرضة للخطر لضمان الحفاظ عليها وعدم موتها.

ما هي النباتات المهددة بالانقراض حاليًا؟

يمكن أن ينقرض ما يقرب من 40 في المائة من النباتات، وفقًا لتقرير حالة النباتات والفطريات في العالم الصادر عن حدائق كيو الملكية للنباتات في المملكة المتحدة. مع تغير المناخ بسرعة كبيرة، فإنها ببساطة غير قادرة على التكيف بسرعة كافية.

المشكلة هي أننا نحن البشر لا نستطيع البقاء على قيد الحياة، دون وجود النباتات، إذ رغم توفر الدواء والغذاء والطاقة ومواد البناء والهواء النقي، يمكن أن يكون لانقراض نوع نباتي واحد فقط عواقب وخيمة على النظام البيئي بأكمله.

المرجان هو أحد النباتات القليلة التي حظيت باهتمام كبير خلال السنوات القليلة الماضية.

يُلاحظ موت الشعاب المرجانية وأنظمتها البيئية لأن هذه النباتات الحساسة، وقد لا يمكن لبعضها التعافي بسرعة من الأضرار الناجمة عن ارتفاع درجات حرارة البحر في منطقة البحر الكاريبي مثلا حيث اختفى 98 في المائة من الشعاب المرجانية منذ الثمانينيات.

النباتات المعرضة لخطر الانقراض Bloom & Wild

يشكل تغير المناخ والتوسع في المناطق الحضرية تهديدًا كبيرًا لفانيليا كريبيانا، وتُستخدم حبوب الفانيليا بشكل شائع في إضافة النكهة للحلويات والأطباق، لكنها تستخدم أيضًا في صناعة الأدوية.

خشب الصندل من هاواي، وهو نبات شائع يُستخدم في العطور ومستحضرات التجميل الأخرى، وجوده آخذ في الانخفاض بسرعة بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر الناجم عن تغير المناخ.

وحتى النباتات التي كانت موجودة منذ 15 مليون عام لا تحظى بفرص أفضل في البقاء، فقد تختفي قريبا أيضًا أعشاب (Chicoria Hueca) وهي نوع من أنواع الهندباء التي تنمو في إسبانيا والبرتغال.

وقد صدر تقرير جديد عن شركة (Bloom & Wild) يبحث في الكواكب المناسبة لاستضافة نباتات معينة.

كوكب المريخ

يمكن أن يعج المريخ بالحياة في غضون سنوات قليلة Euronews Green

يطلق عليه الكوكب الأحمر ومنذ مليارات السنين كان سطحه مغطى بالمياه وربما حتى الحياة. اليوم، على الرغم من صحرائه الباردة دون وجود العديد من العلامات على وجود المياه، يعتقد العلماء أن الكوكب هو واحد من أكثر الكوكب صالحًا للسكنى.

يدرس العلماء بالفعل أي النباتات والخضروات يمكن أن تنمو على تربة تشبه المريخ. نظرًا لأن التربة على سطح المريخ بها ضعف كمية الحديد الموجودة في التربة على كوكب الأرض ، فإن الخضروات الورقية الخضراء والخضر الصغيرة تزدهر بسهولة هناك، مثل:

-مايكروغرين

الخس والبصل واللفت والبازلاء والثوم نباتات تحتاج إلى عناية بسيطة ويمكن أن تنمو على تربة المريخ.

-الهندباء

الهندباء ليست فقط شديدة التحمل لقساوة المناخ، ولكن لها قيمة غذائية عالية، والتي ستكون في متناول أي مستوطنين للمريخ في المستقبل .

-سبانخ

مع تربة المريخ الغنية بالحديد، يمكن أن تنمو السبانخ بشكل جيد للغاية.

لا يمكن للبطاطس أن تنمو في ظروف شبيهة بظروف كوكب المريخ، على الرغم مما عرضه فيلم "المريخ". ومع ذلك، فقد نمت البطاطا الحلوة جيدًا في تلك التجربة السينمائية.

قمر يوروبا

المشتري الثاني Euronews Green

يوروبا أو كوكب المشتري الثاني، هو أصغر الأقمار الأربعة التي تدور حول المشتري وسادس أكبر قمر في النظام الشمسي. الحياة كما نعرفها لا يمكن أن توجد على كوكب المشتري. لكن بعض أقماره الكبيرة أكثر ملاءمة لذلك.

وفقًا للعلماء، قد يكون يوروبا هو أكثر الفضاءات الصالحة للسكن بفضل محيطه الجوفي. قد تكون نباتات اللبلاب السام وبعض الأشجار قادرة على البقاء على قيد الحياة في درجات الحرارة الصعبة على هذا القمر.

-النباتات الخشبية

من شأن سيقانها الصلبة والمتينة أن تساعد الأشجار والشجيرات على البقاء على قيد الحياة في الأشهر الباردة والجليدية على يوروبا.

-نبات القفزات

تحتاج كرمة القفزات إلى الماء كل يوم، لذلك يمكن أن يوفر المحيط الجوفي للقمر الظروف المثالية لنمو هذا النبات.

-اللبلاب السام

يعدُ غلي الماء من الأشياء الوحيدة التي يمكن أن تقتل اللبلاب السام، لذا يبدو أن الظروف الباردة والرطبة في المشتري الثاني هي البيئة المثالية لهذا النبات.

قمر تيتان

قمر تيتان Euronews Green

تيتان هو أكبر أقمار زحل، إنه القمر الوحيد المعروف أن له غلافًا جويًا كثيفًا، والقمر أو الكوكب الوحيد -إضافة إلى الأرض- الذي تم العثور على على دليل واضح على وجود أجسام سائلة مستقرة على سطحه.

إنه القمر الوحيد من بين 150 قمرًا معروفًا له غلاف جوي كبير، ما يعني هطول الأمطار والسحب ووجود الأنهار والبحيرات والبحار. قد تكون هذه هي الظروف المناسبة لمجموعة من النباتات المائية أو حتى الأرز.

- التبغ

يتكون سطح تيتان من الميثان والإيثان، والذي يمتلكه كوكب واحد فقط في النظام الشمسي، وهو الأرض. لذلك، لابد أن تنمو نباتات التبغ على هذا القمر أيضًا.

-الأرز المغمور بالمياه

شيء آخر تشترك فيه الأرض وتيتان هو الأنهار والبحيرات والبحار. يحتاج الأرز المغمور إلى مياه بعمق 50 سم على الأقل لمدة شهر واحد، لذلك قد تكون الظروف على تيتان مثالية لنموه.