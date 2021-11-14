شاهد: معرض احتجاجي لفنان في المنفى

أقام الفنان الصيني باديوكاو أول عرض فردي له، وافتتح عرضه في متحف سانتا جوليا في بريشيا بإيطاليا. كان باديوكاو مجهول الهوية بالنسبة إلى الكثير من الأشخاص، خاصة وأنه كان يرتدي قناعاً في كل مرة يظهر فيها بأماكن عامة. قدمت السفارة الصينية طلباً خطياً لمنع باديوكاو من عرض فنه، مذكّرة عمدة بريشيا بأهمية العلاقة بين إيطاليا والصين. ويستنكر الفنان انتهاكات حقوق الإنسان في وطنه بجميع أشكالها.