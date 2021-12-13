كوريا الجنوبية تستخدم تقنية التعرف التلقائي على الوجوه لتتبع المصابين بـ"كوفيد -19"

تعتزم كوريا الجنوبية إطلاق مشروعٍ تجريبي للتعرف التلقائي على الوجوه باستخدام الذكاء الاصطناعي من أجل تتبع حركة الأشخاص المصابين بـ"كوفيد-19" وذلك عبر تثبيت آلاف كاميرات التصوير ضمن منطقة جغرافية محددة، على الرغم من أن هذا ينطوي على تحديات ومخاوف ترتبط بالخصوصية.

وقال مسؤول كوري جنوبي لـ"رويترز" إن المشروع الممول وطنياً في مدينة بوتشون، إحدى أكثر مدن البلاد كثافة بالسكّان، من المقرر له أن يرى النور بدءاً من شهر كانون الثاني/يناير المقبل.

يستخدم هذا النظام خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتعلقة بتقنية التعرف على الوجوه لتحليل الصور التي يتمّ التقاطها من خلال 10520 كاميرا مثبّتة في أماكن معينة، وذلك لتتبع حركة الشخص المصاب بـ"كوفيد-19" والأشخاص الذين تواصلوا معه عن قرب، وأيضاً من أجل معرفة إن كان هذا الشخص ملتزماً بالقيود المفروضة عليه أم لا.

وكانت الحكومات في مختلف دول العالم قد اعتمدت إجراءات جديدة وسّعت بها من سلطاتها في محاولة للتصدي لموجات العدوى بـ"كوفيد-19" المتعاقبة، وتعد الصين وروسيا والهند وبولندا واليابان بالإضافة إلى العديد من الولايات الأمريكية، من بين الحكومات التي طبقت أنظمة التعرف على الوجه لتتبع المصابين بالفيروس، وذلك وفقاً لتقرير صدر في شهر آذار/مارس الماضي عن كلية الحقوق بجامعة كولومبيا في مدينة نيويوروك الأمريكية.

ووفقاً للمسؤول الكوري، فإن العمل وفق النظام تقنية التعرف على الوجوه لتعقّب المصابين بفيروس كورونا، من شأنه أن يرفع الضغط على فرق البحث عن المفقودين في بوتشون التي يزيد عدد سكّانها عن الـ 800 ألف نسمة.

وفيما يتعلق بالخصوصية، قال المسؤول الكوري "لا توجد مشكلة تتعلق بالخصوصية هنا لأن النظام يتتبع المصاب بناء على قانون مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها"، مضيفاً أن "أدوات تتبع الأشخاص المصابين تأخذ بهذه القاعدة، لذلك لا يوجد خطر لتسرب البيانات أو لانتهاك الخصوصية".

كما لفت المسؤول الكوري إلى أن القواعد تنص على أن المرضى يجب أن يمنحوا موافقتهم على خضوعهم لنظام التعرف على الوجه، لكن حتى وإن لم يوافقوا، فلا يزال بإمكان النظام تتبعهم باستخدام صورتهم الظلية وملابسهم.

ومن جهتها، قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: إن مثل هذه التكنولوجيا قانونية طالما يتم استخدامها في نطاق قانون مكافحة الأمراض والوقاية منها.