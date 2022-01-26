شاهد: احتفالات خجولة بعام النمر في تايوان

بدأت تحضيرات الاحتفال بعام النمر في شوارع العاصمة التايوانية تايبيه، الذي سيبدأ رسميا في 1 فبراير/ شباط وفقا للأبراج الصينية. تم تقليص احتفالات المعبد بالعام القمري الجديد وإلغاء بعض الأنشطة الاحتفالية بسبب تفشي حالات الإصابة بمتغيرة أوميكرون. وتقول فيفي تشو، وهي من سكان تايبيه:"آمل أن يتمكن النمر في عام النمر هذا من ترويض الوباء وإخماده وعدم السماح له بالاستمرار لعام آخر حتى نتمكن جميعًا من العودة إلى حياتنا الطبيعية". ووفقا للأبراج الصينية يصنف برج النمر ثالث الحيوانات، وتنقسم الأبراج الصينية إلى 12 حيوان مختلف.