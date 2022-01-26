شاهد: احتفالات خجولة بعام النمر في تايوان

بدأت تحضيرات الاحتفال بعام النمر في شوارع العاصمة التايوانية تايبيه، الذي سيبدأ رسميا في 1 فبراير/ شباط وفقا للأبراج الصينية. تم تقليص احتفالات المعبد بالعام القمري الجديد وإلغاء بعض الأنشطة الاحتفالية بسبب تفشي حالات الإصابة بمتغيرة أوميكرون. وتقول فيفي تشو، وهي من سكان تايبيه:"آمل أن يتمكن النمر في عام النمر هذا من ترويض الوباء وإخماده وعدم السماح له بالاستمرار لعام آخر حتى نتمكن جميعًا من العودة إلى حياتنا الطبيعية". ووفقا للأبراج الصينية يصنف برج النمر ثالث الحيوانات، وتنقسم الأبراج الصينية إلى 12 حيوان مختلف.
No Comment المزيد من
شاهد: أستراليون يتظاهرون لإلغاء العطلة الرسمية للعيد الوطني
شاهد: في جزيرة لا ريونيون.. سلاحف بحرية في خدمة علم الأرصاد الجوية
شاهد: كاسحات جليد تتحول لواحدة من أهم نقاط الجذب السياحي في فنلندا
شاهد: طائر كوندور الأنديز يعود إلى البرية في بوليفيا بعد أن تعافى من المرض
فيديو | عاصفة ثلجية قوية تضرب اليونان وتركيا
شاهد: متاهة مصنوعة من 2900 كتلة من الجليد في مينيسوتا الأمريكية
بدون تعليق: آلاف البوذيين يودعون الراهب ثيش نات هان
شاهد: الثلوج التي طال انتظارها تغطي اسطنبول
شاهد: طواقم التنظيف تعمل على تطهير الشواطئ من النفط المتسرب في سواحل بيرو
بدون تعليق: جهود حثيثة من قبل المتطوعين وأنصار حماية البيئة لرعاية الحيوانات المتضررة على شواطئ ليما
بدون تعليق: سلسلة بشرية في براغ وكييف للتضامن مع أوكرانيا في ظل تصاعد الأزمة مع موسكو
بدون تعليق: فيضانات تضرب أحد أهم الأماكن السياحية في بيرو والسلطات تجلي مئات السياح
شاهد: نشطاء البيئة يحتشدون في مطار بباريس للتنديد باستخدام الطائرات الخاصة
شاهد: مطالبات بالعدالة لمثليتين جنسياً وجدتا مقطوعتي الرأس والأيدي في المكسيك
شاهد: "قطار الشرق السريع" يسعد قلوب محبي الرحلات الشتوية في تركيا