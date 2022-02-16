في مشهد مخيف.. السماء تمطر مئات الطيور في المكسيك والأسباب وراء نفوقها لا تزال مجهولة

في مشهد غريب للغاية ولا نراه سوى في الأفلام السينمائية، أظهرت لقطات مصورة، جثث المئات من طيور الشحرور ذات الرؤوس الصفراء وهي متناثرة في أحد شوارع مدينة كواوتيموك بولاية تشيهواهوا في المكسيك.

ووثقت هذه اللقطات التي تم تداولها بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظات تساقط المئات من الطيور دفعة واحدة في صباح يوم 7 فبراير/ شباط من العام 2022 على إحدى المنازل.

وبحسب السلطات، إن أسباب نفوق هذه الحيوانات وبهذه الأعداد المهولة لا تزال غامضة حتى هذه الأثناء.

وذكرت الشرطة في حي ألفارو أوبريغون، أن ما يقرب من 100 طائر مهاجر من نوع شحرور أصفر الرأس، يهاجر من شمال كندا إلى المكسيك لقضاء الشتاء.

وقال أحد الأطباء البيطريين للشرطة، إن السبب وراء نفوق هذه الطيور قد يكون استنشاق أبخرة سامة من المدافئ أو تعرضها للصعق الكهربائي بسبب كابلات الكهرباء.