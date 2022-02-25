"أتمنى أن تدمّر روسيا".. مقاتل أوكراني سابق يترك أسرته في بولندا ويعود للقتال

"أتمنى أن تُدمَّر روسيا"، هذا ما يقوله دميترو دوفجينكو، أحد قدامى المحاربين الأوكرانيين، الذي كان حتى وقت قريب يعيش في بولندا المجاورة، والذي قرر العودة إلى البلاد ليقاتل الروس.

وكغيره من ذوي الخبرة العسكري، يلتحق دوفجينكو بالجيش بعدما أعلنت روسيا هجوماً عسكرياً شاملاً على الدولة السوفياتية السابقة، فجر أمس، الخميس.

وبينما يعبر الحدود باتجاه أوكرانيا، يقول دوفجينكو إن أسرته قررت البقاء في بولندا وإنها لم تكن سعيدة جداً بقرار عودته إلى البلاد للقتال، ويضيف أنه يأمل في العودة إليها، وإذا لم يعد فإنه كذلك يأمل في أن يكون "كل شيء على ما يرام".

وكان دوفجينكو الذي يدير مؤسسة للمحاربين القدامى الأوكرانيين بداخل الاتحاد الأوروبي، شارك في القتال في الدونباس سابقاً ولكنه يعيش منذ 2019 مع زوجته وولديه في فروتسواف البولندية.

ويبلغ عدد الجنود الأوكرانيين السابقين في بولندا، والجاهزين إلى العودة إلى البلاد للمشاركة في الحرب، نحو 700. وتشير الأرقام إلى أن هناك نحو 10.000 عسكري أوكراني سابق في الاتحاد الأوروبي ولكن دوفجينكو يقدر الرقم بنحو 7 آلاف، ويشير إلى أن قسماً من الذين شاركهم القتال في منطقة الدونباس سابقاً إما عادوا إلى أوكرانيا، أو في طريق العودة إليها.

وكان دوفجينكو يخدم في البحرية الأوكرانية، ولا يزال يلبس خاتماً نقش فيه "وفي للأبد".

وتوعد حلفاء أوكرانيا الغربيون موسكو بعقوبات غير مسبوقة، أقرت حزمات منها، على أن يتم اتخاذ خطوات أخرى قريباً، ولكن الأميركيين والاتحاد الأوروبي وحلف شمال أعلنوا بوضوح عدم رغبتهم في التدخل عسكرياً.