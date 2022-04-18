شاهد: الحرب في أوكرانيا تتيح العودة لممارسة تقليد "حرق يهوذا" في المكسيك

خلال الاحتفال بعيد الفصح في المكسيك، تم حرق مجسم لدبابة من الورق المقوى، في إشارة لإلقاء اللوم على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وحليفه الرئيس الأمريكي جو بايدن، إزاء النزاع الدائر في أوكرانيا بعد الغزو الروسي لهذا البلد.

وأحرقت عدد من الدمى والتماثيل الأخرى باستخدام الألعاب النارية في احتفال بالأسبوع المقدس، وسط هتافات الكاثوليك الذين كانوا يحتفلون بعودة ممارسة ما يعرف بحرق يهوذا، وذلك بعد سنتين من الحظر بسبب جائحة كورونا.

كما تم رفع دمية مصنوعة أيضًا من الورق المقوى، تمثل زيلينسكي أخرجت من خزان وأحرقت وسط الساحة العامة.

ظهرت طقوس حرق يهوذا في المكسيك في زمن المستعمرة الإسبانية أثناء تبشير السكان الأصليين. ومثلت هذه التظاهرة لعقود انتصار الخير على الشر. ولفترة طويلة كانت الأشياء المستخدمة في عمليات الحرق تمثيلات للشيطان قبل أن تتجه إلى مجسمات تشمل السياسيين أو الفنانين أو الشخصيات الشعبية المنبوذة.