شاهد: هندوراس تسلم رئيسها السابق إلى الولايات المتحدة بسبب تهم تتعلق بتهريب المخدرات

سلمت هندوراس رئيسها السابق خوان أورلاندو هيرنانديز إلى الولايات المتحدة يوم الخميس، لمحاكمته بتهمة المساعدة في تهريب مئات الأطنان من الكوكايين إلى أمريكا.

الرجل البالغ من العمر 53 عامًا، والذي ترأس البلاد 2014-2022 واتهم خلال فترة رئاسته بمزاعم بالفساد، يخاطر بقضاء بقية حياته في السجن إذا أدين.

وشهدت وكالة فرانس برس مغادرة هيرنانديز قاعدة جوية في تيغوسيغالبا على متن طائرة تابعة لإدارة مكافحة المخدرات متجهة إلى الولايات المتحدة.

هرنانديز متهم بتسهيل تهريب حوالي 500 طن من الكوكايين بشكل رئيسي من كولومبيا وفنزويلا إلى الولايات المتحدة عبر هندوراس منذ عام 2004، قبل فترة طويلة من رئاسته.

زُعم أنه تلقى "ملايين الدولارات على شكل رشاوي من عدة منظمات لتهريب المخدرات في هندوراس والمكسيك وأماكن أخرى"، وفقًا لوثيقة السفارة الأمريكية.

حتى بعد مرور ثلاثة أسابيع على تركه منصبه بعد الانتخابات، صدرت مذكرة توقيف بحق هرنانديز بناءً على طلب واشنطن، واستسلم للشرطة في 15 فبراير.

ثم احتُجز بعد ذلك في سجن القوات الخاصة للشرطة في العاصمة تيغوسيغالبا.

صور هيرنانديز نفسه على أنه حليف في حرب الولايات المتحدة على المخدرات خلال فترة ولايته، مما ساعد على تسليم العديد من زعماء المخدرات.

حتى أن واشنطن أيدت إعادة انتخابه في عام 2017 على الرغم من الحد الدستوري لولاية واحدة واتهامات بتزوير التصويت.

لكن العديد من تجار المخدرات منذ ذلك الحين أبلغوا المدعين الأمريكيين أنهم دفعوا رشاوي للدائرة المقربة من الرئيس، وبحلول الوقت الذي ترك فيه منصبه، تحركت سلطات مكافحة المخدرات الأمريكية ضد هيرنانديز.

دولة المخدرات

يقول المدعون الأمريكيون إن الرئيس السابق حول هندوراس إلى "دولة مخدرات" من خلال إشراك الجيش والشرطة والمدنيين في تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.

حُكم على أحد مساعدي هيرنانديز، جيوفاني فوينتيس راميريز، في الولايات المتحدة في شباط/ فبراير بالسجن مدى الحياة وغرامة قدرها 151.7 مليون دولار بتهمة تهريب أطنان من الكوكايين بمساعدة الرئيس السابق، وفقًا للمدعين العامين.

وحكم على شقيقه، عضو الكونجرس السابق توني هيرنانديز، بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة في آذار/ مارس 2021 لارتكابه جرائم تهريب مخدرات قيل إن خوان أورلاندو هيرنانديز كان متآمرًا فيها.

هذا الشهر، أجاز قاضٍ تسليم قائد الشرطة الوطنية السابق خوان كارلوس بونيلا إلى الولايات المتحدة، المتهم بإدارة عمليات تهريب مخدرات لصالح هيرنانديز.

الرئيس السابق ينفي المزاعم الموجهة إليه.

ترك هيرنانديز منصبه في 27 يناير عندما أصبح اليساري زيومارا كاسترو رئيسًا لهذا البلد، الذي يبلغ معدل الفقر فيه 60 بالمائة على الأقل بين سكانها البالغ عددهم 10 ملايين نسمة.

في 28 آذار/ مارس، صادقت المحكمة العليا في هندوراس المكونة من 15 عضوًا جميع القضاة المعينين خلال فترة ولاية هيرنانديز الأولى على تسليمه.

واحتجت أسرة الرئيس السابق في بيان على "براءته" وقالت إنه " إنه ضحية مؤامرة وعملية انتقام من تجار المخدرات الذين تم تسليمهم (من قبله) والذين من أجل التفاوض على أحكامهم، اتهموا خوان أورلاندو".