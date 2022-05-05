مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة عدد آخر في عمليه طعن بمدينة إلعاد وسط إسرائيل والشرطة تلاحق المنفذين

قتل ثلاثة إسرائيليين على الأقلّ في هجوم وقع في مدينة إلعاد شرق تل أبيب بوسط إسرائيل مساء الخميس تزامناً مع احياء الدولة العبرية ذكرى تأسيسها، بحسب ما أفادت المصادر الطبية.

وقالت نجمة داود الحمراء، (خدمات الإسعاف الطبي) في إسرائيل، إنّ شخصاً رابعاً أصيب في الهجوم بجروح وحاله حرجة.

ويأتي هذا الهجوم بعد سلسلة هجمات مماثلة شهدتها إسرائيل منذ الأسابيع الأخيرة وشنّها فلسطينيون من الضفة الغربية أو نفذها فلسطينيون من داخل إسرائيل.