خلال مهرجان الفن الرقمي الحضري في العاصمة الإسبانية مدريد، ستتوقف شاشات الإعلانات في كل ليلة من ليالي الشهر الحالي، عن بث المضامين الإشهارية، لتتحول إلى لوحات رقمية تبث مختارات من الأعمال الفنية للرموز الغير قابلة للاستبدال، المعروفة اختصارا باسم "أن أف تي" (non-fungible tokens). وتستكشف العروض الفنية حدود الفن الرقمي، وتتيح تخيل مدن المستقبل من خلال الهندسة المعمارية. ويقول مدير المهرجان دييغو إيغليزياس، إن عرض الفنون الرقمية يتيح مساحة للحوار في المدينة. ويشارك في المهرجان سبعون فنانا في نحو عشرين فضاء ومؤسسة، بالعروض والورشات والندوات. ويمتد المهرجان من الرابع حتى نهاية الشهر الحالي.
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