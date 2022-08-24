أوكرانيا تحتفل بالاستقلال الـ31 عن الاتحاد السوفياتي وسط حرب ضروس وسعي روسي لاستعادتها

أوكرانيا تحتفل بالاستقلال الـ31 عن الاتحاد السوفياتي وسط حرب ضروس وسعي روسي لاستعادتهامحادثة
يحتفل الأوكرانيون بمرور 31 عاماً على انفصالهم عن الاتحاد السوفياتي الذي كانت روسيا تقوده وتقود المعسكر الشرقي معه، فيما سيكون بالتأكيد يوم تحد لحرب الكرملين المستمرة منذ ستة أشهر لإخضاع أوكرانيا مرة أخرى.
ويتزامن يوم الاستقلال الأوكراني مع بداية الشهر السابع على الغزو الروسي في 24 فبراير-شباط، وسيتسم باحتفالات محدودة النطاق تحت تهديد الهجوم من البر والجو والبحر.
وحظرت السلطات الأوكرانية التجمعات العامة في العاصمة كييف، كما فرضت حظر تجول في مدينة خاركيف الواقعة على خط المواجهة بشرق البلاد، والتي تعرضت للقصف على مدى أشهر.
وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء من احتمال "استفزازات روسية بغيضة". وقال زيلينسكي في خطاب "نحارب أخطر تهديد لدولتنا وأيضا في وقت حققنا فيه أكبر مستوى من الوحدة الوطنية".
أما الجيش الأوكراني فحث الناس على أخذ تحذيرات الغارات الجوية على محمل الجد. وقالت هيئة الأركان العامة في بيان في وقت مبكر يوم الأربعاء "يواصل المحتلون الروس شن هجمات جوية وصاروخية على أهداف مدنية في أراضي أوكرانيا. لا تتجاهلوا التحذيرات من الغارات الجوية".
وزير الدفاع البريطاني: الجيش الروسي في وضع صعب للغاية
قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية، صباح الأربعاء، إن روسيا في وضع "صعب للغاية" حالياً في أوكرانيا.
وقال والاس:
تحدثت إلى مدراء الاستخبارات صباح اليوم قبل المجيء إلى هنا، تعرفون، التقدم الروسي يمكن قياسه بالأمتار خلال الأسبوع، لا بالأميال.
وأضاف والاس أن بريطانيا تعتقد أن روسيا خسرت نحو 80 ألف جندي بين جريح وقتيل خلال ستة أشهر من الحرب مقارنة بنحو 15 ألفاً خسرهم الاتحاد السوفياتي خلال 15 عاماً في أفغانستان.
وأوضح قائلاً "نحن في موقف يسمح لنا بالقول إن روسيا في وضع ضعيف للغاية".
وفي ردّ على سؤال حول قدرة أوكرانيا واقعياً على استعادة الأراضي التي تسيطر روسيا عليها حالياً، أجاب والاس "أعتقد أن أوكرانيا تتحضر لوضع يسمح لها بذلك".
وزير الدفاع الروسي: تباطؤ الحملة العسكرية في أوكرانيا متعمد
قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الأربعاء إن تباطؤ وتيرة الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا متعمد ومدفوع بضرورة تقليل الخسائر في صفوف المدنيين.
وأضاف خلال اجتماع لوزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون المنعقد في أوزبكستان "كل الجهود تُبذل لتجنب الخسائر في صفوف المدنيين. بالطبع، هذا يبطئ وتيرة الهجوم، لكننا نفعل ذلك عن عمد".
ولم تحقق الجهود الحربية الروسية في أوكرانيا تقدما يذكر في الأشهر الأخيرة، بعد طرد قواتها من كييف في الأسابيع الأولى من الحرب.
اعتقال سياسي روسي بعد انتقاده الحرب على أوكرانيا
ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء يوم الأربعاء أن السلطات الروسية اعتقلت السياسي يفغيني روزمان المعروف بانتقاده للكرملين وللحملة العسكرية في أوكرانيا في الآونة الأخيرة.
ونقلت الوكالة عن أجهزة الأمن في يكاترينبورغ أنه يجري التحقيق مع روزمان، رئيس بلدية المدينة السابق، بتهمة "تشويه سمعة الجيش الروسي".
كان روزمان واحدا من قلة من منتقدي الكرملين الذين فازوا بمنصب رئيس بلدية بعد سلسلة من مظاهرات معارضة حاشدة خلال حملة الرئيس فلاديمير بوتين لتولي الرئاسة في عام 2012.
ووصفت روسيا حملتها في أوكرانيا بأنها "عملية عسكرية خاصة" تهدف إلى ضمان أمنها. وقامت السلطات بمحاكمة عدد من النشطاء بسبب وصفهم العملية العسكرية بأنها حرب أو انتقادهم للإجراءات الروسية.
قال متحدّث باسم الحكومة الألمانية إنّ بلاده ستزوّد أوكرانيا خصوصاً ثلاث منظومات للدفاع الجوي من طراز آيريس-تي، و"حوالى عشر مدرّعات لسحب الدبّابات، و20 قاذفة صواريخ مثبّتة على شاحنات صغيرة"، بالإضافة إلى "ذخيرة دقيقة وأجهزة مضادّة للطائرات المسيّرة".
زيلينسكي في عيد الاستقلال: أوكرانيا ستسترد دونباس والقرم والأمة الأوكرانية ولدت مجدداً مع الغزو الروسي
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة مسجلة بثت بمناسبة ذكرى الاستقلال الحادية والثلاثين إن أوكرانيا ستسترد منطقة دونباس وشبه جزيرة القرم من روسيا، بغض النظر عن طبيعة السبيل الذي يقود إلى ذلك.
وأضاف زيلينسكي أن الأوكرانيين كانوا يطالبون في البداية بالسلام لإنهاء الحرب والآن صاروا يطالبون بالنصر، مشيراً إلى أن الأمة الأوكرانية ولدت مجدداً عندما قررت روسيا غزو البلاد في 24 شباط/فبراير.
الحرب في أوكرانيا تدخل شهرها السابع
أودت الحرب بحياة آلاف المدنيين وأجبرت أكثر من ثلث سكان أوكرانيا البالغ عددهم 41 مليوناً على ترك منازلهم ودمرت مدناً وهزت الأسواق العالمية. ويعتريها الجمود إلى حد بعيد مع عدم وجود احتمال فوري لمحادثات سلام.
وبالإضافة إلى شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في عام 2014، وسعت القوات الروسية سيطرتها إلى مناطق الجنوب ومنها سواحل البحر الأسود وبحر آزوف وأجزاء من منطقة دونباس الشرقية التي تضم مقاطعتي لوجانسك ودونيتسك.
وقالت القوات المسلحة الأوكرانية إن نحو تسعة آلاف عسكري قتلوا في الحرب.
ولم تعلن روسيا عن خسائرها، لكن المخابرات الأمريكية تقدر مقتل 15 ألفاً فيما تسميه موسكو "عملية عسكرية خاصة" لتخليص أوكرانيا من "القوميين الخطرين". وفي المقابل، تقول كييف إن الغزو عمل غير مبرر من أعمال العدوان الإمبراطوري.
بيع يخت فاخر مرتبط برجل أعمال روسي خاضع لعقوبات غربية في مزاد بجبل طارقعُرض للبيع في مزاد يوم الثلاثاء في جبل طارق، فيما يُفترض أنها أول عملية بيع من نوعها منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير شباط.
فيديو : شاهد: زيلينسكي يشارك في احتفالات بعيد العلم ويعد الأوكرانيين بالتحرير الكاملقال زيلينسكي في كلمة موجزة إن "العلم الوطني الأوكراني سيُرفع حيث من المفترض أن يكون، أي في كل أجزاء أوكرانيا التي يسيطر عليها الروس حالياً"، واعداً المواطنين الأوكرانيين بتحريرهم من الاحتلال الروسي.
الأمم المتحدة قلقة بشأن محاكمات محتملة لأسرى ماريوبول الأوكرانيين
الغربيون والروس يشددون لهجتهم بعد ستة أشهر من الحرب في أوكرانيا
اتّهمت الولايات المتحدة روسيا الثلاثاء بالسعي لتكثيف هجماتها على أوكرانيا فيما دعت فرنسا إلى عدم إظهار "أي ضعف" أمام موسكو بينما يدخل النزاع شهره السابع.
وارتفعت النبرة أيضا في روسيا حيث أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء أن بلاده ستتعامل "بلا رحمة" مع المسؤولين عن تفجير السيارة الذي أسفر عن مقتل ابنة المفكر القومي المتشدد المؤيد للكرملين ألكسندر دوغين.
من جانبها، حذّرت السفارة الأميركية في كييف الثلاثاء من أن روسيا قد تضرب منشآت مدنية ومبانَي حكومية في أوكرانيا "في الأيام المقبلة"، داعية المواطنين الأميركيين إلى "مغادرة أوكرانيا اعتبارا من الآن".
وقالت السفارة في رسالة نشرتها على موقعها الالكتروني الثلاثاء "تملك وزارة الخارجية معلومات مفادها أن روسيا تكثّف جهودها لشنّ ضربات على منشآت مدنية وحكومية في أوكرانيا في الأيام المقبلة".